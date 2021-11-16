Житель Череповца ограбил предпринимателя, который не выдал зарплату его знакомому

16.11.2021 [Происшествия]

В Череповце суд вынес приговор 28-летнему местному жителю, признанному виновным в грабеже.

Инцидент произошёл 25 июня 2021 года. Обвиняемый потребовал потерпевшего З. отдать ему ювелирные украшения. Тот отказался, и мужчина ударил его по лицу. Тогда З. снял с себя и отдал ему серебряный крест, золотую подвеску «Лик божьей матери» и золотую печатку. Сумма ущерба составила 50 500 рублей.

Подсудимый признал вину и пояснил, что З. не выдал несовершеннолетнему брату его друга зарплату.

«Ему эта ситуация была знакома, остаться равнодушным он не мог, так как сам рос без отца, с раннего возраста ему приходилось подрабатывать. По его совету друг договорился о встрече с потерпевшим», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Он также рассказал, что в тот день они с другом усадили З. между собой на заднее сиденье автомобиля и спросили его, почему он не выплачивает подростку заработанные деньги. Тот предложил съездить к нему в офис для решения вопроса.

«По дороге он смотрел на золотые украшения потерпевшего и не мог поверить, что у того нет 40 000 рублей, и решил взять их до возврата долга. После этого они приехали к подрядчику, который обещал сам выплатить зарплату подростку. В это время потерпевший убежал из машины», — также говорится в сообщении.

После подсудимый и мужчина, который был за рулём, решили съездить в баню. Так как у них не было денег, они заложили часть украшений в ломбард. В бане их и задержали полицейские.

Все украшения были выкуплены и возвращены пострадавшему, а мать обвиняемого также выплатила З. 100 тысяч рублей компенсации морального вреда.

С учётом опасного рецидива преступлений, осуждённому назначено наказание в виде года колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Тэги: грабеж, приговор

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