10 золотых медалей завоевали череповецкие кикбоксеры на первенстве Европы

16.11.2021 [Спорт]

Первенство Европы по кикбоксингу прошло с 9 по 14 ноября в городе Будва (Черногория). Участниками стали 1418 спортсменов из 39 стран, в том числе 196 ребят из России.

Город металлургов представляли спортсмены Центра боевых искусств Череповца, занимающихся на отделении кикбоксинга у тренера Романа Чижова. Череповчане завоевали 10 золотых, 11 серебряных и 1 бронзовую медаль.

Победителями соревнований стали Иван Архипов, Владислав Нагорнов, Давид Саркисян, Дмитрий Егоров и Софья Архипова.

Отметим, что в общекомандном зачете сборная России заняла первое место, завоевав 151 медаль: 68 золотых, 51 серебряную и 31 бронзовую.

На втором месте с большим отрывом сборная Болгарии: 61 медаль, 23 из которых золотых. Тройку лидеров в неофициальном командном зачете замкнули венгры.

Тэги: кикбоксинг, первенство Европы

ТОП НЕДЕЛИ

Олег Кувшинников: «Упёртость вологжан вызывает изумление у правительства РФ и министерства здравоохранения»
Один из руководителей ПФР Вологодской области подозревается в злоупотреблении полномочиями
Жительница Вологды утверждает, что ее муж погиб от рук сотрудника правоохранительных органов
В Вологде четвертый день ищут 16-летнюю девочку
Суд обязал жителя Белозерска топить печь, чтобы не заморозить соседей
Высокий уровень заболеваемости COVID среди привитых чиновники объясняют поддельными QR-кодами
На Вологодчине новый рекорд по заболеваемости коронавирусом
Синоптики обещают европейскую зиму
В Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах
Исследование: среди вакцинированных от коронавируса непривитые раздражают каждого четвертого

Похожие новости

Череповчанин завоевал серебро и бронзу чемпионата мира по кикбоксингу

Турнир прошел в итальянском городе Лидо ди Езоло

829
0

Юниор из Вологды завоевал серебро Первенства России по кикбоксингу

Соревнования проходили в Красноярске с 19 по 25 апреля 2021 года

794
0

Более 30 медалей завоевали череповчане на межрегиональных соревнованиях по кикбоксингу

В соревнованиях приняли участие лучшие спортсмены Северо-Западного федерального округа России

1057
0

Череповчанин Егор Чижов одержал победу на Чемпионате России по кикбоксингу

Соревнования прошли в Ульяновске с 2 по 7 сентября

2469
0

Череповчанин Роман Чижов стал чемпионом мира по кикбоксингу

Соревнования проходили в Анталье с 24 ноября по 1 декабря

1725
0

Череповчане стали призерами всероссийских соревнований по кикбоксингу

Спортсмены завоевали 6 золотых и 6 серебряных медалей

1374
0

Череповчанин Иван Баев стал трехкратным Чемпионом мира по кикбоксингу

Соревнования прошли с 3 по 11 ноября в Будапеште

2243
0

Череповецкие спортсмены завоевали медали Кубка мира по кикбоксингу

Международные соревнования проходили в итальянском городе Римине

1670
0

Два золота и два серебра завоевали череповчане на Чемпионате Европы по кикбоксингу

Воспитанники Центра боевых искусств стали Чемпионами Европы

1693
0

24 медали завоевали вологодские спортсмены на Чемпионате и Первенстве России по кикбоксингу

Участниками соревнований стали спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгородской, Саратовской, Челябинской, Свердловской областей, Удмуртии, Карелии и других регионов России

2350
0

Три череповецких спортсмена стали Чемпионами Европы по кикбоксингу

Они завоевали 3 золотые, 4 серебряные и 1 бронзовую медали

1835
1

Восемь медалей привезли юные череповецкие спортсмены с первенства мира по кикбоксингу

Турнир состоялся в Италии в курортном городе Римини и собрал около 2 тысяч юных спортсменов из 50 стран мира

2191
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Температурный фон в Вологодской области превысит климатическую норму
Житель Череповца ограбил предпринимателя, который не выдал зарплату его знакомому
10 золотых медалей завоевали череповецкие кикбоксеры на первенстве Европы
В Вологде с сегодняшнего дня начали устанавливать новогодние ели
В десяти районах Вологодской области закрыли сезон навигации
В Великоустюгском районе ВАЗ-2115 столкнулся с лесовозом
18 человек умерло за сутки от COVID в Вологодской области
 
15.11.2021 [Общество]

Оптимизация по-сокольски: как один город остался без врачей

1633
0
16.11.2021 [БлогоVO]

Женщина рядом со мной держит горшочек с вереском, слышу её тихий голос: — миленький, ты только приживись

395
0
16.11.2021 [Обзор Прессы]

Суд запретил доказывать вину только показаниями правоохранителей

155
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика