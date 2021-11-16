10 золотых медалей завоевали череповецкие кикбоксеры на первенстве Европы

Первенство Европы по кикбоксингу прошло с 9 по 14 ноября в городе Будва (Черногория). Участниками стали 1418 спортсменов из 39 стран, в том числе 196 ребят из России.

Город металлургов представляли спортсмены Центра боевых искусств Череповца, занимающихся на отделении кикбоксинга у тренера Романа Чижова. Череповчане завоевали 10 золотых, 11 серебряных и 1 бронзовую медаль.

Победителями соревнований стали Иван Архипов, Владислав Нагорнов, Давид Саркисян, Дмитрий Егоров и Софья Архипова.

Отметим, что в общекомандном зачете сборная России заняла первое место, завоевав 151 медаль: 68 золотых, 51 серебряную и 31 бронзовую.

На втором месте с большим отрывом сборная Болгарии: 61 медаль, 23 из которых золотых. Тройку лидеров в неофициальном командном зачете замкнули венгры.