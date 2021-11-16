В Вологде с сегодняшнего дня начали устанавливать новогодние ели

16.11.2021 [Общество]

В Вологде полным ходом идет подключение новогодней иллюминации. Областной центр украсят арт-объектами, которые уже устанавливались в городе, так и новыми, закупленными в этом году. С сегодняшнего дня начинается установка новогодних елей.

«В этом году приобретены новые объемные фигуры: 3D снежинки, большие объемные звезды, спиральная ель для площади 825-летия Вологды и многое другое. С сегодняшнего дня начнем также установку елей. Это будет искусственная 20-метровая ель на площади Революции, искусственная 15-метровая ель на Кремлевской площади. Установим 7 живых деревьев в микрорайонах - в селе Молочное, Страсбургском сквере, микрорайоне Лукьяново, на площади Федулова, на улице Ильюшина, в Монастырском саду и на площади Чайковского. Еще на 13 площадках в микрорайонах высажены крупномерные живые ели, будем украшать их. Для этого ещё в прошлом году закуплены 2000 новогодних шаров. Ставим для себя задачу завершить украшение города и подключить новогоднюю иллюминацию к 1 декабря», - рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Общая стоимость всех работ по украшению города составила 8,3 млн рублей, из них 4,3 млн рублей было направлено на закупку нового оборудования. Две фигуры лосей установили в сквере у Театра для детей и молодежи, объемную звезду – на площадке у памятника Сергею Ильюшину, объемные снежинки и арт-объекты в виде новогодних игрушек – на Кремлёвской площади, «снежный» шар – на бульваре Пирогова, а танцующую пару - на аллее проспекта Победы. На площади Революции деревья украсили 20 новых алмазных подвесов, а свет прожекторов заменили на желто-красно-лиловый. Установлены и подаренные в прошлом году бизнесменами кружевные снежинки.

Как сообщает пресс-служба администрации города, новогоднее убранство будет радовать гостей и жителей города до середины февраля.

Тэги: администрация Вологды, новый год
фото: пресс - служба администрации города

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