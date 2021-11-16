В десяти районах Вологодской области закрыли сезон навигации

16.11.2021 [Общество]

В десяти районах Вологодской области закрыли сезон навигации маломерных судов. Соответствующий приказ выпустил региональный комитет гражданской защиты и социальной безопасности.

Речь идёт о Бабушкинском, Великоустюгском, Верховажском, Вожегодском, Кичменгско-Городецком, Никольском, Нюксенском, Сямженском, Тарногском и Тотемском районах. Запрет вступил в силу 16 ноября.

В Бабаевском, Белозерском, Вашкинском, Вологодском, Вытегорском, Грязовецком, Кадуйском, Кирилловском, Междуреченском, Сокольском, Усть-Кубинском, Устюженском, Харовском, Чагодощенском, Череповецком, Шекснинском районах, а также в Вологде и Череповце сезон навигации закроется 22 ноября, сообщает ГУ МЧС по Вологодской области.

Тэги: навигация

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