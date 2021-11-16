В Великоустюгском районе ВАЗ-2115 столкнулся с лесовозом

16.11.2021 [Происшествия]

В Великоустюгском районе 32-летняя женщина пострадала в ДТП. Инцидент произошёл на 398 километре автодороги Чекшино — Тотьма — Котлас — Куратово 16 ноября около 10:50.

По предварительной информации, пострадавшая за рулём ВАЗ-2115 выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с лесовозом. В результате обе машины съехали в кювет. Женщину отвезли в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Тэги: ДТП
Фото пресс-службы областного УМВД

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