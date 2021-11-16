Вологодские школьники получили по 1 млн рублей на дальнейшее обучение

16.11.2021 [Общество]

Двое школьников — одиннадцатиклассники Артем Иванов из Череповца и ученица вологодского лицея №32 Ульяна Сорокина стали победителями всероссийского конкурса «Большая перемена». Как сообщает департамент образования области, школьники получили по 1 млн рублей на дальнейшее обучение.

Артем разработал арт-проект «Пища для ума», которым намерен привлечь внимания подростков к литературе.
Тема проекта Ульяны — «Образовательные технологии». Девочка разработала единую учебную платформу для школьников с функцией менторства.

Финал конкурса прошел в минувшие выходные в «Артеке».

Тэги: Большая перемена, Победа

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