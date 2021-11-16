В Соколе у предпринимателя обнаружили парфюмерную продукцию без маркировки

16.11.2021 [Общество]

Парфюмерная продукция без маркировки была выявлена в Соколе сотрудниками регионального управления Роспотребнадзора.

«Продукция на общую сумму 4 800 рублей была арестована, в отношении предпринимателя возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ», — пояснили в ведомстве.

Суд оштрафовал предпринимателя на 5 000 рублей и постановил уничтожить всю конфискованную продукцию.  

Как пояснили в региональном управлении Роспотребнадзора, «на территории РФ запрещен оборот парфюмерной продукции без нанесения на нее средств идентификации и передачи в информационную систему мониторинга сведений о маркировке парфюмерной продукции". 

Тэги: маркировка, туалетная вода

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