В Соколе у предпринимателя обнаружили парфюмерную продукцию без маркировки

Парфюмерная продукция без маркировки была выявлена в Соколе сотрудниками регионального управления Роспотребнадзора.

«Продукция на общую сумму 4 800 рублей была арестована, в отношении предпринимателя возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ», — пояснили в ведомстве.

Суд оштрафовал предпринимателя на 5 000 рублей и постановил уничтожить всю конфискованную продукцию.

Как пояснили в региональном управлении Роспотребнадзора, «на территории РФ запрещен оборот парфюмерной продукции без нанесения на нее средств идентификации и передачи в информационную систему мониторинга сведений о маркировке парфюмерной продукции".