18-летнего жителя Череповца будут судить за насильственные действия сексуального характера в отношении двух малолетних девочек

В Череповце завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего местного жителя, обвиняемого в изготовлении детской порнографии и насильственных действиях сексуального характера.

«По данным следствия, в период с января по март 2021 года в г. Череповце молодой человек неоднократно уговаривал соседских девочек, 9 и 10 лет, раздеваться перед ним в укромном месте. После этого обвиняемый фотографировал обнаженные части тела, а также совершил в отношении малолетних детей иные действия сексуального характера, чем посягнул на их нормальное моральное и половое развитие», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Летом одна из девочек рассказала о случившемся родственникам, а те обратились в правоохранительные органы. Подозреваемый сознался в содеянном, его арестовали.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.