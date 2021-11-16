Госдума на месяц отложила принятие закона о введении QR-кодов

Совет Госдумы направил правительственные законопроекты о введении QR-кодов для вакцинированных и переболевших коронавирусом в официальную рассылку и ожидает отзывов на них до 14 декабря, — сообщает «КоммерсантЪ».

Представители «Единой России» дали понять, что хотели бы максимально тщательно рассмотреть законопроекты и при необходимости доработать. КПРФ и «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) уже заявили, что будут голосовать против этих предложений, а ЛДПР планирует определиться после обсуждения в регионах и собственного анализа ситуации. Эксперты полагают, что спешка с принятием столь резонансных законопроектов невыгодна власти.

«Мы видим, что люди обеспокоены, и внимательно анализируем ситуацию, ведем консультации с экспертным сообществом, с представителями кабинета министров, Минздравом, Роспотребнадзором. Нам важно детально обсудить законопроекты и вынести взвешенное решение», — заявил руководитель фракции «Единой России» Владимир Васильев.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов сообщил, что, поскольку законопроекты затрагивают жизнь и здоровье граждан, они будут «максимально тщательно» рассмотрены и, «если это потребуется», доработаны. Во фракции до принятия законопроектов хотят должным образом подготовить общественное мнение, а их слишком поспешное одобрение может уронить авторитет партии в глазах ее сторонников и избирателей.

Два законопроекта, которые узаконивают введение в России QR-кодов для вакцинированных от коронавируса и переболевших этой инфекцией, правительство внесло в Госдуму 12 ноября. Сейчас эпидемическая ситуация заставляет систему здравоохранения работать на пределе возможностей. Вводя QR-коды, власти рассчитывают повысить темпы вакцинации и снизить нагрузку на медиков.

«Мы наблюдаем, что система введения QR-кодов показала себя высокоэффективной, — сказал глава Минздрава Михаил Мурашко. — Мера „QR-код в обмен на услугу“ заметно сдерживает заболеваемость».

Практика применения QR-кодов в регионах «позволяет стабилизировать эпидситуацию», — согласна главный санитарный врач РФ Анна Попова. Идентификаторы иммунного статуса — привит, переболел, имеет отрицательный ПЦР-тест — применяются в целом ряде зарубежных стран фактически с начала прививочных кампаний.