Водитель Mitsubishi ASX погиб в ДТП в Шекснинском районе

15.11.2021 [Происшествия]

Водитель машины Mitsubishi ASX погиб сегодня под Шексной. По информации областного ГИБДД, авария случилась около 14:38 на 11 километре дороги Шексна – Сизьма.

По предварительным данным, 45-летний водитель Mitsubishi зацепил по касательной внедорожник Toyota Land Cruiser, который ехал в попутном направлении. В результате обе машины вынесло на полосу встречного движения, а Mitsubishi улетел с дороги и перевернулся.

«В результате ДТП водитель Митсубиси погиб, а его пассажирка направлена в медицинское учреждение. По предварительным данным, погибший не был пристегнут ремнем безопасности и вылетел из автомобиля», - пояснили в ГИБДД.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Тэги: ДТП, дорога

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