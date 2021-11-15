Водитель Mitsubishi ASX погиб в ДТП в Шекснинском районе

Водитель машины Mitsubishi ASX погиб сегодня под Шексной. По информации областного ГИБДД, авария случилась около 14:38 на 11 километре дороги Шексна – Сизьма.

По предварительным данным, 45-летний водитель Mitsubishi зацепил по касательной внедорожник Toyota Land Cruiser, который ехал в попутном направлении. В результате обе машины вынесло на полосу встречного движения, а Mitsubishi улетел с дороги и перевернулся.

«В результате ДТП водитель Митсубиси погиб, а его пассажирка направлена в медицинское учреждение. По предварительным данным, погибший не был пристегнут ремнем безопасности и вылетел из автомобиля», - пояснили в ГИБДД.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.