В Вологде росгвардейцы вернули домой 13-летнюю школьницу

15.11.2021 [Происшествия]

В Вологде сотрудники Росгвардии помогли 13-летней школьнице вернуться домой. Патрульные заметили её на Осановском проезде.

«Юная вологжанка была растеряна и блуждала между домов. Росгвардейцы остановились, чтобы уточнить, все ли с ней в порядке и необходима ли ей помощь. 13-летняя школьница пояснила, что решила прогуляться, впервые оказалась на этой улице и не знает, как теперь добраться до дома в микрорайон Водники», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области

Телефона у подростка не было. Росгвардейцы отвезли девочку домой и передали родственникам.

Тэги: потеряшки, подросток, Росгвардия

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