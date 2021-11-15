В Вологде росгвардейцы вернули домой 13-летнюю школьницу

В Вологде сотрудники Росгвардии помогли 13-летней школьнице вернуться домой. Патрульные заметили её на Осановском проезде.

«Юная вологжанка была растеряна и блуждала между домов. Росгвардейцы остановились, чтобы уточнить, все ли с ней в порядке и необходима ли ей помощь. 13-летняя школьница пояснила, что решила прогуляться, впервые оказалась на этой улице и не знает, как теперь добраться до дома в микрорайон Водники», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области