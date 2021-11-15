«Северсталь» вводит QR-коды в своих автобусах

15.11.2021 [Общество]

«Северсталь» будет проверять QR-коды своих работников во время посадки в автобусы. Об этом заявил генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» Евгений Виноградов.

«С 22 ноября будут организованы дополнительные рейсы служебных автобусов по маршруту «КПП № 10 — Промпорт» и обратно. Это связано с тем, что есть ряд работников компании, которые пользуются общественным транспортом в районах города, где перевозку осуществляют частные компании, не участвующие в муниципальной системе «Бесплатная пересадка», — пояснил гендиректор «Северстали».

Евгений Виноградов также добавил, что посадка пассажиров в автобус будет осуществляться строго при наличии QR-кодов о вакцинации либо перенесенном заболевании.

Тэги: Северсталь, QR-коды

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