«Северсталь» вводит QR-коды в своих автобусах

«Северсталь» будет проверять QR-коды своих работников во время посадки в автобусы. Об этом заявил генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» Евгений Виноградов.

«С 22 ноября будут организованы дополнительные рейсы служебных автобусов по маршруту «КПП № 10 — Промпорт» и обратно. Это связано с тем, что есть ряд работников компании, которые пользуются общественным транспортом в районах города, где перевозку осуществляют частные компании, не участвующие в муниципальной системе «Бесплатная пересадка», — пояснил гендиректор «Северстали».

Евгений Виноградов также добавил, что посадка пассажиров в автобус будет осуществляться строго при наличии QR-кодов о вакцинации либо перенесенном заболевании.