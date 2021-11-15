Министерство финансов предлагает повысить цену на крепкий алкоголь

15.11.2021 [Общество]

Министерство финансов предлагает с 2022 года повысить минимальную розничную цену на водку и коньяк. Об этом в понедельник, 15 ноября, сообщается на портале проектов нормативных актов.

По мнению специалистов, бутылка водки объемом 0,5 л должна стоить минимум 261 рубль — на 7,4% дороже, чем в настоящее время. Минимальную розничную цену на коньяк предлагается повысить на 7,6%, до 480 рублей за бутылку.

Кроме того, на 7,4% (до 348 рублей) предлагается повысить розничную цену на бренди и другую алкогольную продукцию из виноградного, кальвадосного, плодового, коньячного и вискового дистиллята.

Тэги: повышение цен, крепкий алкоголь

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