В Череповце «Народный контроль» выгнал из города астраханских лоточников

В Череповце проект «Народный контроль» закрыли 20 точек лоточников из Астрахани. Они без разрешения торговали бельём и дешёвыми китайскими очками, сообщает официальный сайт города.

«Приехали две цыганские семьи из Астрахани. Они были удивлены, что здесь нет их конкурентов. В Ярославле, Костроме у них идет война с такими же лоточниками за самые популярные места. Обычно такие гастролеры разводят антисанитарию, много мусорят, в ответ на замечания хамят, провоцируют. Они еще и заявляют, что наш город „г…о“, но уходить отсюда не желают. Мы не позволим превратить Череповец в „черкизон“ или барахолку!», — заявил cherinfo руководитель проекта Илья Ивашов.

Он также добавил, что за день лоточники могут получить с одной точки до 40 тысяч рублей летом и до 25 тысяч рублей в межсезонье.