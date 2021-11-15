3 золотых кубка завоевал череповецкий коллектив по танцам на колясках на чемпионате мира

Череповецкий коллектив «Ступени» завоевал 3 кубка на Чемпионате мира по интегрированному танцу и танцевальному спорту.

Участие в чемпионате приняли спортсмены из 11 стран мира: Словакии, Бельгии, Голландии, Польши, Израиля, Чехии, Тайваня, Италии, России, Словении и Германии. В состав международного жюри была приглашена руководитель коллектива «Ступени» Мария Новосельцева.

По итогам конкурсной программы череповчане одержали победу сразу в трех дисциплинах: ансамбли, латина с номером «Её глаза»; ансамбли, эстрадный танец «Мечтай», а также ансамбли, народный танец «Русь».