21-летнего жителя Череповца будут судить за уклонение от армии

15.11.2021 [Происшествия]

В Череповце завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего местного жителя, обвиняемого в уклонении от прохождения воинской службы.

По версии следствия, призывник, признанный годным к воинской службе, с октября по декабрь 2020 года не являлся в военкомат по повесткам, которые лично получал.

«В ходе расследования обвиняемый признал, что не желает служить в армии», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Череповчанину грозит крупный штраф, либо до двух лет принудительных работ, либо до шести месяцев ареста, либо до двух лет лишения свободы.

Тэги: уклонист, уголовное дело

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