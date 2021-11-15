Вологодским ветеранам вручили медаль «80 лет битвы за Москву»

Вологжанкам Надежде Александровне Смольниковой и Нине Георгиевне Тюленевой, которые участвовали в обороне Москвы в годы войны, вручили памятный нагрудный знак «80 лет битвы за Москву» и удостоверение от имени мэра Москвы в честь юбилея обороны столицы.

Уроженка Великоустюгского района Надежда Александровна Смольникова в годы войны была призвана в особый полк Московской армии ПВО Северного фронта по защите Москвы от воздушного противника.

Нине Георгиевне Тюленевой сейчас уже 98 лет, она из Череповца. Среди ее наград есть медали «За взятие Кенигсберга» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» Также Нина Георгиевна является участником штурма города и крепости Пиллау и участником вторжения в Восточную Пруссию.