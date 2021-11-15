Половину бюджета Вологды в 2022 году направят на социальную сферу

15.11.2021 [Экономика]

Администрация города внесла проект бюджета на 2022 год в вологодскую городскую Думу.

Доходная часть бюджета 2022 года составляет 14 млрд рублей, из них 3,7 млрд – это собственные доходы. Расходы запланированы в сумме 14,5 млрд рублей.

«Начиная с 2017 года, по факту освоения денежных средств мы поднялись очень значительно. Приведу динамику расходной части – 8 млрд – 10 млрд – и 14,5 млрд, запланированные на будущий год. В этом году немного перераспределились объемы: мы более 4,5 млрд рублей закладываем на финансовоемкие инфраструктурные проекты: строительство улицы поэта Романова, школы на улице Возрождения. На строительство Некрасовского моста предусмотрено 3,3 млрд», – прокомментировал глава Вологды Юрий Сапожников.

Бюджет на 2022 год по-прежнему сохранит социальную направленность.

«49% расходов будет направлено на социальную сферу. Мы сохраняем весь объем мер социальной поддержки вологжан. Запланированы мероприятия по развитию спорта, также заложены средства на охрану школ силами ЧОП. Основная сумма дохода складывается из той поддержки, что нам оказывает областной бюджет на реализацию проектов – объем субсидий будущего года – более 5,5 млрд рублей», – отметил начальник департамента финансов города Сергей Бурков.

В ближайшее время документ будет направлен на заключение в Контрольно-счетную палату, - сообщает пресс – служба городской Думы.

Начиная с 30 ноября с проектом бюджета ознакомятся все постоянные комитеты городской Думы. Запланированы также депутатские слушания, а на 3 декабря назначены публичные.

На сессии 23 декабря планируется рассмотреть проект бюджета с учетом всех предложенных поправок.

 

Тэги: бюджет города, Социальная сфера

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