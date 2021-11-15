Для увеличения темпов вакцинации вологжан будут поощрять

15.11.2021 [Общество]

Вакцинированных вологжан будут поощрять разными способами. Об этом сегодня заявила заместитель губернатора области Лариса Каманина.

В частности, для привлечения вологжан в прививочные пункты всем вакцинированным будут выдавать билеты на различные мероприятия, которые пройдут в новогодние праздники.

«Предложено также провести акцию в формате конкурса среди ветеранских организаций. Там, где к 25 декабря будут вакцинированы 80% ветеранов, в 2022 году ветеранские организации муниципальных районов получат по 200 000 рублей, а городские по 400 000 рублей», — заявила Каманина.

Молодежь власти намерены привлекать в прививочные пункты айфонами, наушниками, а также бесплатными путевками в аквапарк или на вотчину Деда Мороза. Розыгрыши призов также будут проходить в прививочных пунктах.

Кроме того, для полностью вакцинированных студентов предусмотрены выплаты в размере 1000 рублей.  

Тэги: вакцинация, поощрения
Сюжет: Пандемия коронавируса

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