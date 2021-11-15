В Вологде отремонтируют площадь Революции

О возможности приведения в порядок главной площади Вологды заявил сегодня во время прямого эфира мэр города Сергей Воропанов.

По словам мэра, на площади появится передвижной офис Лаборатории городской среды, где вологжане смогут высказать свои пожелания по реконструкции главной площади города. Напомним, эта лаборатория была создана при администрации города. Ее архитекторы и проектировщики занимались благоустройством бульвара на Пирогова, реконструкцией Осановской рощи. В следующем году лаборатория займется приведением в порядок Затоновского пляжа.

По словам Сергея Воропанова, любой вологжанин может обратиться в мобильный офис ЛГС и оставить там свои пожелания по благоустройству площади Революции.

Сама реконструкция, как сообщает GorodVo, потребует сотен миллионов рублей, которые необходимо привлекать из областного и федерального бюджета.