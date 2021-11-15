В Череповце задержали подозреваемого в серии краж техники из офисов

15.11.2021 [Происшествия]

В Череповце полицейские задержали 25-летнего местного жителя, подозреваемого в серии краж из офисов города.

В одном из случаев потерпевшая рассказала, что 18 октября 2021 года, вернувшись на рабочее место после выходных, обнаружила пропажу ноутбука и сотового телефона. Она оценила ущерб в 20 тысяч рублей.

«В ходе разбирательства правоохранители установили причастность задержанного к ещё 8 аналогичным преступлениям. В настоящее время устанавливается общий ущерб от действий злоумышленника», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Подозреваемый также пояснил, что сразу продавал украденное, а вырученные деньги тратил. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело.

Тэги: кражи, техника

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