В Череповце задержали подозреваемого в серии краж техники из офисов

В Череповце полицейские задержали 25-летнего местного жителя, подозреваемого в серии краж из офисов города.

В одном из случаев потерпевшая рассказала, что 18 октября 2021 года, вернувшись на рабочее место после выходных, обнаружила пропажу ноутбука и сотового телефона. Она оценила ущерб в 20 тысяч рублей.

«В ходе разбирательства правоохранители установили причастность задержанного к ещё 8 аналогичным преступлениям. В настоящее время устанавливается общий ущерб от действий злоумышленника», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Подозреваемый также пояснил, что сразу продавал украденное, а вырученные деньги тратил. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело.