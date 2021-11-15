Шесть побед в восьми матчах на двоих одержали волейболистки «Северянки» и «Смены»

15.11.2021 [Спорт]

Волейболистки череповецкой «Северянки» прошли без поражений четвертый тур чемпионата России. Для спортсменок «Смены» тур завершился более драматично.

«Северянка» сыграла два матча против омской «Оми», оба завершились со счётом 3:0 в пользу череповецкого клуба, и дважды обыграла «Тюмень» — 3:1 и 3:0.
«Смена» начала этот тур победой над «Тюменью» — 3:1. Затем было два поражения от Омска — 1:3 и всё той же Тюмени — 0:3. В заключительном матче тура череповчанки собрались и одержали победу над командой «Омь» — 3:0.

«Это волейбол, без ошибок играть невозможно, вопрос только в том, кто больше ошибется. К сожалению, во второй и третьей игре мы ошибались больше. Нет какой-то конкретной причины — почему. Факторов много может быть, начиная с опыта и заканчивая разницей во времени и комфортностью зала», — подвела итоги тура для своей команды нападающая «Смены» Яна Чередникова.

После 14-ти сыгранных матчей «Северянка» с 13-ю победами и одним поражением идёт на первом месте предварительного этапа высшей лиги «А». У «Смены» баланс побед и поражений 8/6, и четвертая строчка в турнирной таблице. В следующем туре оба череповецких коллектива вновь проведут дома, с 25 по 28 ноября команды сыграют 4 матча друг с другом.

Тэги: волейбол, чемпионат России

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