В Вологде пьяный 75-летний пенсионер повредил две машины

В Вологде суд привлёк 75-летнего местного жителя к административной ответственности за умышленное повреждение чужого имущества.

По материалам дела, утром 23 августа 2021 года пьяный привлекаемый повредил зеркало заднего вида автомобиля Peugeot Partner, а также разбил лобовое стекло и повредил лакокрасочное покрытие Volkswagen Golf, припаркованных на улице Галкинской.

«Полицейским он рассказал, что тем утром в состоянии сильного опьянения шел по улице, по какой причине повредил автомобили, пояснить не может. В лобовое стекло одного автомобиля он кинул камнем, по второму стучал кулаком по капоту, в тот момент был чем-то разозлен и не контролировал свои действия», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Суд назначил пенсионеру наказание в виде штрафа в 600 рублей: по 300 рублей за каждый автомобиль. За потерпевшими признано право взыскать с мужчины ущерб в гражданском порядке.