В Вологде пьяный 75-летний пенсионер повредил две машины

15.11.2021 [Происшествия]

В Вологде суд привлёк 75-летнего местного жителя к административной ответственности за умышленное повреждение чужого имущества.

По материалам дела, утром 23 августа 2021 года пьяный привлекаемый повредил зеркало заднего вида автомобиля Peugeot Partner, а также разбил лобовое стекло и повредил лакокрасочное покрытие Volkswagen Golf, припаркованных на улице Галкинской.

«Полицейским он рассказал, что тем утром в состоянии сильного опьянения шел по улице, по какой причине повредил автомобили, пояснить не может. В лобовое стекло одного автомобиля он кинул камнем, по второму стучал кулаком по капоту, в тот момент был чем-то разозлен и не контролировал свои действия», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Суд назначил пенсионеру наказание в виде штрафа в 600 рублей: по 300 рублей за каждый автомобиль. За потерпевшими признано право взыскать с мужчины ущерб в гражданском порядке.

Тэги: пенсионер, пьянка, повреждение имущества, штраф

ТОП НЕДЕЛИ

Без права на солнце: в Вологде очередной двор уничтожают точечной застройкой
Олег Кувшинников: «Упёртость вологжан вызывает изумление у правительства РФ и министерства здравоохранения»
9 ноября Вологда простится с известным писателем-краеведом Александром Кузнецовым
На кольце по улице Конева Вологды просел асфальт
Суд обязал жителя Белозерска топить печь, чтобы не заморозить соседей
Жительница Вологды утверждает, что ее муж погиб от рук сотрудника правоохранительных органов
В Вологде четвертый день ищут 16-летнюю девочку
Высокий уровень заболеваемости COVID среди привитых чиновники объясняют поддельными QR-кодами
На Вологодчине новый рекорд по заболеваемости коронавирусом
Синоптики обещают европейскую зиму

Похожие новости

В Череповце бездомный обокрал пенсионера, который дал ему еды и денег

Сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей

954
0

Вологжанин предложил пенсионеру помочь донести сумку и ограбил его

В сумке лежали документы и подозреваемый подбросил их в почтовый ящик потерпевшего

1396
0

85-летний вологжанин через суд пытался убрать интернет-кабели из его дома

Мужчина убеждён, что провода негативно влияют на здоровье и издают звуки, похожие на скрип железа и инструментальную музыку

1552
0

В Шекснинском районе пенсионер поджёг магазин из-за высоких цен

Инцидент произошёл 25 января 2021 года. Суд назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы условно.

3985
0

Мошенники похитили со счёта пенсионера из Вологодского района 138 тысяч рублей

Злоумышленники получили доступ к его данным, используя сайт-дублёр банка

2586
0

Пенсионер из Вологды отправил мошенникам 1,3 млн. рублей

Часть этой суммы он взял в кредит

2406
0

60-летний житель Череповецкого района незаконно рубил деревья, чтобы топить дачу

Ущерб от его действий составил около 30 тысяч рублей

4075
0

В Бабевском районе ищут пропавшего прошлым летом пенсионера

Возбуждено уголовное дело

4691
0

В Тотьме подростки избили и ограбили пенсионера-инвалида

Прокуратура провела проверку и нашла очевидца происшествия

1801
0

В Харовске осудили пенсионера, угрожавшего взорвать кафе

Он получил три года колонии общего режима

1860
0

В Вожегодском районе пенсионер ударил собутыльника ножом и требовал сознаться в поджоге

Суд назначил ему наказание в виде 4,5 лет колонии строгого режима

1384
0

В Кадуйском районе пьяный пенсионер угнал машину и попал в ДТП

Инцидент произошёл 28 марта. Суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей и лишил прав на полтора года. По делу об угоне проводится проверка.

1023
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце задержали подозреваемого в серии краж техники из офисов
Шесть побед в восьми матчах на двоих одержали волейболистки «Северянки» и «Смены»
В Вологде пьяный 75-летний пенсионер повредил две машины
В политехническом техникуме Вытегры ремонтировали крышу в присутствии студентов
Жители Вологодской области могут присоединиться к Всероссийскому экодиктанту
Один из руководителей ПФР Вологодской области подозревается в злоупотреблении полномочиями
Две собаки погибли во время пожара в Вологде
 
09.11.2021 [Общество]

Без права на солнце: в Вологде очередной двор уничтожают точечной застройкой

6045
0
15.11.2021 [БлогоVO]

Угроза обрушения купола полуразрушенной Спасской церкви

294
0
12.11.2021 [Обзор Прессы]

Работать некому

740
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика