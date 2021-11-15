В политехническом техникуме Вытегры ремонтировали крышу в присутствии студентов

Роспотребнадзор выяснил, что в Вытегре ремонтировали крышу прямо в присутствии студентов.

Нарушения были обнаружены в ходе плановой проверки в Вытегорском политехническом техникуме специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Кирилловском, Белозерском, Вашкинском, Вытегорском районах.

«Проведение инструментальных исследований дополнительно показало, что уровни освещенности в учебных помещениях и рекреациях не соответствуют гигиеническим нормативам и снижены в 2,5-3 раза», — сообщают в ведомстве.

В результате проверки образовательная деятельность в одном из учебных корпусов учреждения была приостановлена. Вытегорский районный суд вынес такое решение в связи с возникновением опасности причинения вреда жизни и здоровью обучающихся.