Жители Вологодской области могут присоединиться к Всероссийскому экодиктанту

15.11.2021 [Общество]

Всероссийский экологический диктант пройдет с 14 по 21 ноября. Проверить свои знания о родной природе можно на сайте экодиктант.рус.

В мероприятии может участвовать каждый желающий. Можно участвовать одному, с друзьями или всей семьёй. Для этого организаторы подготовили несколько вариантов заданий разного уровня:

– для детей до 12 лет
– подростков от 12 до 18 лет
– взрослых с профильным образованием или опытом в экологической сфере и без соответствующего образования и опыта

На территории России более четверти мирового запаса пресных вод, треть мировой флоры и фауны, 11 природных объектов наследия ЮНЕСКО. Организаторы сообщают, что экодиктант - это возможность больше узнать о раздельном сборе и переработке отходов, пожарной безопасности в лесах, защите исчезающих видов животных и растений, водных ресурсах и климате.

Тэги: Экология

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