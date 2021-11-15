Две собаки погибли во время пожара в Вологде

15.11.2021 [Происшествия]

Две собаки погибли во время пожара, который случился накануне в квартире на первом этаже 14-ти этажного дома на улице Возрождения областного центра.

По информации областного МЧС, сигнал о возгорании поступил в дежурную часть в 10.10.

«Площадь пожара составили 4 квадратных метра. Квартира закопчена по всей площади. В квартире на момент пожара собственника не было дома. Погибли 2 собаки», — рассказали в региональном управлении МЧС.

Одной из основных причин возгорания специалисты назвали нарушение правил технической эксплуатации стиральной машины.

В ликвидации пожара принимали участие 29 человек.

Тэги: пожар, происшествия

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