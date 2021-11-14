Вологодское «Динамо» начало с победы борьбу в финале первенства среди любительских команд 3 лиги

14.11.2021 [Спорт]

Вологодский клуб «Динамо» в первом матче группового этапа со счетом 1:0 обыграл чемпиона Сибири, футбольный клуб «Распадская». Единственный гол на 82-й минуте матча забил Владислав Беляев после передачи Артура Малыгина с правого фланга в штрафную.

В другом матче игрового дня в нашей группе, ФК «Балашиха» разошелся миром с ФК «Росич». Матч завершился со счетом 0:0.
таким образом, «Динамо» с тремя очками возглавила группу «А» финального турнира первенства России по футболу среди любительских команд 3 лиги, игры которого проходят в Сочи.

В следующем туре, 15 ноября, вологжане сыграют с ФК «Балашиха».

Тэги: Футбол, Динамо

ТОП НЕДЕЛИ

Без права на солнце: в Вологде очередной двор уничтожают точечной застройкой
Олег Кувшинников: «Упёртость вологжан вызывает изумление у правительства РФ и министерства здравоохранения»
9 ноября Вологда простится с известным писателем-краеведом Александром Кузнецовым
На кольце по улице Конева Вологды просел асфальт
Суд обязал жителя Белозерска топить печь, чтобы не заморозить соседей
Жительница Вологды утверждает, что ее муж погиб от рук сотрудника правоохранительных органов
Высокий уровень заболеваемости COVID среди привитых чиновники объясняют поддельными QR-кодами
Вологодская спортсменка выиграла чемпионат мира по женскому бодибилдингу
Синоптики обещают европейскую зиму
Необычный остров Луковец показался в этом году на поверхности реки Шексны

Похожие новости

Футболист из Череповца Иван Сергеев вошёл в окончательный состав сборной России

Он примет участие в ближайших играх с Кипром и Хорватией

1284
0

Воспитанник череповецкого футбола вошел в расширенный состав Сборной России

Иван Сергеев попал в списки на решающие матчи отборочного цикла чемпионата мира 2022 в Катаре

780
0

Вологодский футбольный клуб «Динамо» переходит в профессиональную лигу

В следующем сезоне «динамовцы» будут играть в профессиональной лиге

1123
0

Футболисты вологодского «Динамо» оформили «золотой дубль»

К чемпионству в первенстве МФФ «Золотое кольцо» вологжане добавили ещё и победу в Кубке

785
0

Перенесен домашний матч ФК «Череповец - СШОР Витязь» против кировского «Факела»

Встреча должна была состояться в среду, 6 октября

675
0

Сборная Вологодской области стала серебряным призером Всероссийских соревнований по юнифайд-футболу

Турнир прошел в Архангельской области с 23 по 26 сентября

1147
0

Футболисты вологодского «Динамо» в шаге от «золотого дубля» в этом сезоне

Вологжане уже завоевали золотые медали первенства Межрегиональной федерации футбола «Золотое кольцо»

632
0

ФК «Череповец - СШОР Витязь» досрочно взял серебро первенства «Золотое кольцо»

Накануне подопечные Владимира Голубинского разгромили ярославский «Шинник 2004» со счётом 7:1

749
0

Юные вологодские футболисты стали бронзовыми призерами Первенства «Золотое кольцо»

В турнире приняли участие 9 команд из Вологодской, Владимирской, Ивановской, Тверской и Ярославской областей

694
0

Артем Дзюба отказался играть за сборную России

Нападающий «Зенита» отказался от приглашения в сборную России для подготовки к ближайшим отборочным матчам к ЧМ-2022

1526
0

Вологодское «Динамо» досрочно стало победителем первенства «Золотое кольцо»

Это стало известно после того, как единственный конкурент вологодского «Динамо» - ФК «Череповец - СШОР Витязь» в среду на выезде уступил костромскому «Спартаку» со счетом 1:3 и лишился шансов на чемпионский титул

887
0

Футболисты «Динамо-Вологда» завоевали свой первый трофей после возрождения команды

«Бело-голубые» стали обладателями Кубка Вологодской области по футболу

1775
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологодское «Динамо» начало с победы борьбу в финале первенства среди любительских команд 3 лиги
В Вологде четвертый день ищут 16-летнюю девочку
Исследование: среди вакцинированных от коронавируса непривитые раздражают каждого четвертого
На вологодских улицах завершается установка светильников
Череповчанка попалась на воровстве сладостей в супермаркете
Вологодская область третий день подряд бьет рекорд по заболевшим COVID
Ремонт вологодских тротуаров завершится до конца ноября
 
09.11.2021 [Общество]

Без права на солнце: в Вологде очередной двор уничтожают точечной застройкой

5818
0
13.11.2021 [БлогоVO]

Память — страшная, оказывается, для нынешних руководителей вещь, для Путина, раз Ее запрещают

482
0
12.11.2021 [Обзор Прессы]

Работать некому

563
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика