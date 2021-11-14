Вологодское «Динамо» начало с победы борьбу в финале первенства среди любительских команд 3 лиги

Вологодский клуб «Динамо» в первом матче группового этапа со счетом 1:0 обыграл чемпиона Сибири, футбольный клуб «Распадская». Единственный гол на 82-й минуте матча забил Владислав Беляев после передачи Артура Малыгина с правого фланга в штрафную.

В другом матче игрового дня в нашей группе, ФК «Балашиха» разошелся миром с ФК «Росич». Матч завершился со счетом 0:0.

таким образом, «Динамо» с тремя очками возглавила группу «А» финального турнира первенства России по футболу среди любительских команд 3 лиги, игры которого проходят в Сочи.

В следующем туре, 15 ноября, вологжане сыграют с ФК «Балашиха».