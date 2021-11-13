На вологодских улицах завершается установка светильников

В Вологде завершается монтаж освещения на 11 участках улиц. Установка светильников практически завершена, ведутся работы по подключению электричества.

«Контракт в размере 15 млн рублей выиграла компания ООО „Энергостройсервис“. Они устанавливают 212 светильников на 11 участках улиц, протяженность сетей составила 6,5 км. Списки улиц администрация города формировала совместно с вологжанами. Особое внимание уделяли обращениям жителей на недостаточную освещенность проезжей и пешеходной части, остановочных комплексов, наличию рядом социальных объектов и промышленных зон. В настоящее время строительно-монтажные работы находятся в завершающей стадии, ведется сдача объектов в сетевую организацию. Подключение планируем завершить к декабрю», — рассказал заместитель начальника департамента городского хозяйства Алексей Гостинцев.

Светильники уже установили на улице Ильюшина (от Окружного шоссе); на Советском проспекте от дома 131 до Текстильного комбината; на улице Залинейной, участке от ж/д переезда до ул. Клубова; на улице Прокатова; на улице Северной от улицы Дальней; на улице Авксентьевского от улицы Октябрьской до дома № 6; на улице Железнодорожной, участок от переулка Алых роз до улицы Радужной; на улице Доронинской; на улице Разина, от перекрестка с улицей Горького до дома 17 и на перекресте с улицей Городской Вал. В настоящее время рабочие выставляют опоры на улице Рыбной и на проезде от улицы Открытой от улицы Саммера до улицы Доронинской. На каждом участке установят от 5 до 37 светильников.

Еще два контракта на строительство сетей наружного освещения заключены с компанией ООО «СтройТех» общей стоимостью 5 млн рублей. Подрядчик выполняет реконструкцию 24 светильников в Монастырском саду в Прилуках и установку 37 опор сетей освещения на улице Товарной. Строительно-монтажные работы планируется завершить до конца ноября.

«В Монастырском саду были повреждены кабельные линии и работали только пять светильников около детской площадки. По контракту подрядчик должен выполнить полную реконструкцию освещения сада. На данный момент работы стартовали: ведется демонтаж опор, проложено 60 метров траншеи для закладки кабеля», — добавил Алексей Гостинцев.

Всего в 2021 году в Вологде будет установлено 366 светильников на 34 городских участках. В общей сложности в этом году на освещение в Вологде было направлено свыше 25 млн рублей.