Череповчанка попалась на воровстве сладостей в супермаркете

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали местную жительницу, которая пыталась украсть сладости в супермаркете. Происшествие случилось в магазине на Советском проспекте.

По информации областного управления Росгвардии, женщина взяла в супермаркете с прилавка различные сладости, сложила их в покупательскую корзину, однако, подходя к кассе, переложила весь товар к себе в сумку и прошла мимо кассы, не заплатив за покупки.

«Сотрудники Росгвардии задержали нарушительницу. Ей оказалась местная 23-х летняя жительница. Череповчанка не смогла пояснить причину своего поступка», - пояснили в ведомстве.

Стражи правопорядка передали ее полицейским для дальнейшего разбирательства.