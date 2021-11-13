Ремонт вологодских тротуаров завершится до конца ноября

В программу ремонта тротуаров в 2021 году вошли 63 участка пешеходных зон. Асфальтовое покрытие уже обновлено боле чем на 50 из них, что составляет порядка 85% от общего объема. Напомним, средства на ремонт тротуаров и проездов в размере 170 млн рублей выделены из бюджета области.

«Первоначально планировалось благоустроить 50 тротуаров, однако итоговые объемы выполненных ремонтов будут больше за счет экономии, образовавшейся в ходе выполнения работ. Программа ремонта была разделена на два этапа. Первый уже полностью завершен. Во второй включен 31 участок разной протяженности, готовы — 22. Адреса, которые были включены в ремонт, выбирали сами жители Вологды», — цитирует пресс-служба городской администрации заместителя начальника департамента городского хозяйства Вологды Алексея Гостинцева.

В работе остаются следующие участки: от улицы Залинейной, 24 к детскому саду № 4 и на тротуаре к школе № 31; у соседних домов на улице Козленской, 88, 94, 96, включая проезд между двумя последними домами; проезд вдоль домов на улице Мальцева, 33, Чехова, 17, 19; вдоль дома на улице Панкратова, 75; по Ново-Архангельскому шоссе; вдоль Вологодского драматического театра по Советскому проспекту от улицы Предтеченской до Галкинской (нечетная сторона); вдоль Советского проспекта на участке от дома № 21 до дома № 37; тротуар по Пошехонскому шоссе от ВМК до улицы Ярославской; на улице Ярославской, вдоль домов №№ 13, 17, 21.

Подрядчик планирует завершить строительные работы в начале следующей недели, финальное благоустройство — в 20-х числах ноября.