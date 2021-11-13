Ремонт вологодских тротуаров завершится до конца ноября

13.11.2021 [Общество]

В программу ремонта тротуаров в 2021 году вошли 63 участка пешеходных зон. Асфальтовое покрытие уже обновлено боле чем на 50 из них, что составляет порядка 85% от общего объема. Напомним, средства на ремонт тротуаров и проездов в размере 170 млн рублей выделены из бюджета области.

«Первоначально планировалось благоустроить 50 тротуаров, однако итоговые объемы выполненных ремонтов будут больше за счет экономии, образовавшейся в ходе выполнения работ. Программа ремонта была разделена на два этапа. Первый уже полностью завершен. Во второй включен 31 участок разной протяженности, готовы — 22. Адреса, которые были включены в ремонт, выбирали сами жители Вологды», — цитирует пресс-служба городской администрации заместителя начальника департамента городского хозяйства Вологды Алексея Гостинцева.

В работе остаются следующие участки: от улицы Залинейной, 24 к детскому саду № 4 и на тротуаре к школе № 31; у соседних домов на улице Козленской, 88, 94, 96, включая проезд между двумя последними домами; проезд вдоль домов на улице Мальцева, 33, Чехова, 17, 19; вдоль дома на улице Панкратова, 75; по Ново-Архангельскому шоссе; вдоль Вологодского драматического театра по Советскому проспекту от улицы Предтеченской до Галкинской (нечетная сторона); вдоль Советского проспекта на участке от дома № 21 до дома № 37; тротуар по Пошехонскому шоссе от ВМК до улицы Ярославской; на улице Ярославской, вдоль домов №№ 13, 17, 21.

Подрядчик планирует завершить строительные работы в начале следующей недели, финальное благоустройство — в 20-х числах ноября.

 

Тэги: администрация Вологды

ТОП НЕДЕЛИ

Без права на солнце: в Вологде очередной двор уничтожают точечной застройкой
Олег Кувшинников: «Упёртость вологжан вызывает изумление у правительства РФ и министерства здравоохранения»
9 ноября Вологда простится с известным писателем-краеведом Александром Кузнецовым
На кольце по улице Конева Вологды просел асфальт
Суд обязал жителя Белозерска топить печь, чтобы не заморозить соседей
Жительница Вологды утверждает, что ее муж погиб от рук сотрудника правоохранительных органов
Вологодская спортсменка выиграла чемпионат мира по женскому бодибилдингу
Синоптики обещают европейскую зиму
Необычный остров Луковец показался в этом году на поверхности реки Шексны
Высокий уровень заболеваемости COVID среди привитых чиновники объясняют поддельными QR-кодами

Похожие новости

Вологжанам предлагают проголосовать за инициативы «Народного бюджета»

Всего на голосование выставлены 97 инициатив по проекту «Народный бюджет ТОС»

550
0

Готовность детского сада на улице Народной Вологды составляет порядка 90%

В детский сад уже поступило оборудование для пищеблока и прачечной

1159
0

За год работы Центр городского управления Вологды принял почти 100 тысяч сообщений

Центр городского управления (ЦГУ) официально открылся 5 ноября

1068
0

В Вологде приступили к строительству дома для переселенцев

Фундамент будущего дома заложен на улице Архангельской

902
0

В Вологде проголосовать за «Народный бюджет» можно будет по бумажным анкетам

На данный момент голосование идет только в электронном виде

588
0

В Вологде работы на всех физкультурных комплексах планируют завершить до конца октября

Всего в областном центре в этом году строится 12 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (ФОКОТов)

709
0

Новые троллейбусы вышли на маршрут в Вологде

В областном центре завершилось тестирование техники

1781
0

Водонапорную башню на улице Сергея Орлова в Вологде продали за 6 млн рублей

Об этом в соцсети сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов

6518
0

Дороги, детские сады и фонтан: мэр Вологды провел экскурсию для журналистов и рассказал о знаковых объектах города

Сергей Воропанов поделился с представителями СМИ информацией о том, где планируется разместить фонтан, на который область выделила 100 млн рублей.

2382
0

Проехавшего по Каменному мосту в Вологде водителя оштрафуют на 2000 рублей

Нарушитель сам выложил видео со своей машиной в соцсеть

1316
0

Арендатора парка Ветеранов в Вологде вновь обязали вернуть имущество городской администрации

Фирма «Аркон» не смогла оспорить решение суда первой инстанции

1652
0

Мэр Вологды сравнил улицы города с ванной и объяснил, почему они превратились в реки

Сейчас, по словам Воропанова, на контроле специалистов около 35 мест подтопления

3700
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологодская область третий день подряд бьет рекорд по заболевшим COVID
Ремонт вологодских тротуаров завершится до конца ноября
Вологжанки Анна Шевченко и Елизавета Кемешева стали чемпионками Европы по голболу
В Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах
В Кичменгско-Городецком районе осудили пенсионера, который забил собутыльника тростью
Вологжане одержали первую победу в новом сезоне Спортмастер-Юниорлиги по мини-футболу
Россельхозбанк проведёт большую распродажу товаров на сельскохозяйственном маркетплейсе Своё Фермерство
 
09.11.2021 [Общество]

Без права на солнце: в Вологде очередной двор уничтожают точечной застройкой

5642
0
13.11.2021 [БлогоVO]

Вацлав Абламов и Мария Червякова на момент ареста и расстрела были уже слепы

30
0
12.11.2021 [Обзор Прессы]

Работать некому

395
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика