Вологжанки Анна Шевченко и Елизавета Кемешева стали чемпионками Европы по голболу

Чемпионат Европы по голболу в этом году прошел в турецком городе Самсун с 4 по 12 ноября. На групповом этапе команда Ильками Набиева встречалась со сборными Дании, Турции, Великобритании и Финляндии.

Россиянки одержали три победы в четырех матчах, проиграв только действующим паралимпийским чемпионкам — сборной Турции. Общая разница забитых и пропущенных мячей — 25:3.



Стадия плей-офф для россиянок началась с четвертьфинала, в котором была обыграна сборная Франции со счетом 10:2.

В полуфинале женская сборная России обыграла команду Финляндии 9:3. В матче за золотые медали континентального первенства сборная России взяла реванш у сборной Турции за поражение на групповом этапе, обыграв хозяек турнира со счётом 5:4.



Для сборной России это золото чемпионата Европы стало третьим в истории. Свой вклад в общую победу внесли и голболистки из Вологодской области - Анна Шевченко и Елизавета Кемешева.