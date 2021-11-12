В Кичменгско-Городецком районе осудили пенсионера, который забил собутыльника тростью

В Кичменгско-Городецком районе суд вынес приговор 65-летнему местному жителю, признанному виновным в убийстве собутыльника.

Как newsVO сообщал ранее, инцидент произошёл в одной из квартир дома в посёлке Югский. Подсудимый выпивал с потерпевшим И. Мужчины поссорились, обвиняемый не менее 24 раз ударил потерпевшего тростью и лёг спать, а тот скончался от полученных травм. На следующее утро соседка, которая ночью слышала звуки ссоры и ударов, попросила соседей сходить к обвиняемому. Те обнаружили тело погибшего и вызвали полицию.

В суде пенсионер показал, что И. пришёл к нему с бутылкой водки. Они выпивали, гость опьянел и стал засыпать.

«Он начал выгонять гостя, который вставал и падал, ударялся головой о различные острые предметы. Во время падений у И. обильно текла кровь из головы, которой тот запачкал пол, стены и занавески. В это время он (подсудимый) тростью стал прогонять И., который лежал на полу и размахивал руками», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Подсудимый также пояснил, что потерпевший снял с трости резиновый наконечник и несколько раз сам воткнул её металлическую часть себе в шею. Он считает, что погибший захлебнулся кровью или умер от пьянки, а соседка его оговорила, так как хочет завладеть его квартирой.

Осуждённому назначено наказание в виде девяти лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.