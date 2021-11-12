Вологжане одержали первую победу в новом сезоне Спортмастер-Юниорлиги по мини-футболу

12.11.2021 [Спорт]

Игры первого тура прошли в Сыктывкаре. Вологжане начали чемпионат с двух поражений, уступив 0:5 мурманскому «Норману» и 2:4 «Динамо-Самара».

В заключительном матче тура вологжане встречались с архангельским клубом «Поморье», который также проиграл два первых матча. «Витязь» вышел вперёд уже на 8 минуте встречи после гола Матвея Иванова. Данил Приходько увеличил преимущество своей команды спустя 7 минут, но ещё до перерыва «поморцам» удалось сократить отставание до минимума. Во втором тайме команды обменялись забитыми голами, а матч завершился со счетом 3:2 в пользу «витязей».

«Очень рад, что после неудачно сложившихся первых двух игр нам удалось переломить ситуацию и набрать три очка. Очень доволен своими парнями, которые достойно себя проявили в данных матчах. У нашей команды много проблем по составу: травмы, болезни. Также много новых ребят пришло в команду, поэтому, где-то пока на данном этапе тяжело, но команда достойно справилась с поставленными задачами», — сказал после победного матча своей команды главный тренер «Витязя» Алексей Шихов,

Тэги: мини-футбол, Витязь

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