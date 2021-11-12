Вологжане одержали первую победу в новом сезоне Спортмастер-Юниорлиги по мини-футболу

Игры первого тура прошли в Сыктывкаре. Вологжане начали чемпионат с двух поражений, уступив 0:5 мурманскому «Норману» и 2:4 «Динамо-Самара».

В заключительном матче тура вологжане встречались с архангельским клубом «Поморье», который также проиграл два первых матча. «Витязь» вышел вперёд уже на 8 минуте встречи после гола Матвея Иванова. Данил Приходько увеличил преимущество своей команды спустя 7 минут, но ещё до перерыва «поморцам» удалось сократить отставание до минимума. Во втором тайме команды обменялись забитыми голами, а матч завершился со счетом 3:2 в пользу «витязей».