В выходные Вологодскую область ждут осадки и похолодание

12.11.2021 [Общество]

В Вологодской области началась так называемая метеорологическая зима — период, когда среднесуточная температура опускается ниже нуля.

В этом году переход к низким среднесуточным температурам произошёл чуть позже обычного. Это связано с активностью североатлантических циклонов. Сегодня на территории области ожидаются осадки в виде снега и дождя.

«В выходные наметится дальнейшее понижение температурного фона. В субботу днем погода улучшится, кратковременные осадки пройдут лишь местами, дневная температура ожидается в пределах от -1 до +2 градусов. Обойдется без существенных осадков и в ночь на воскресенье. Ночные значения температуры составят -3 -8 градусов», — сообщает вологодский ЦГМС.

В воскресенье возможны осадки в виде снега и мокрого снега. По предварительной информации, со следующего вторника в регионе вновь ожидается потепление.

Тэги: синоптики, погода

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