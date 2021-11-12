Ужесточаются штрафы за нарушение правил дорожного движения

Минюст подготовил изменения в КоАП. Новые статьи касаются введения более жестких мер за нарушение ПДД, сообщает РБК.

Часть наказаний по «водительским» статьям ужесточили при повторном нарушении, другие появились в КоАП впервые:

за повторное управление автомобилем с нечитаемым номером — 5 тыс. руб. или лишение прав;

повторное управление автомобилем с чрезмерной тонировкой — штраф 3 тыс. руб.

неоднократный отказ остановиться по требованию полицейского (например, во время погони) — лишение прав на три года или штраф 40 тыс. руб.

стоянка вне отведенных «карманов» на автомагистралях и дорогах для автомобилей — 3 тыс. руб.

выезд на дороги общего пользования на снегоходе, мотоблоке и подобной технике — штраф 1–2 тыс. руб.

перевозка детей без автокресла — максимальный штраф увеличивается с 3 тыс. до 5 тыс. руб.

Помимо этого в кодексе появятся следующие нормы:

Наказание за три грубых нарушения правил в год – лишение прав или штраф 10–30 тыс. руб.

Штраф 3 тыс. руб. за опасное вождение.

Штраф до 50 тыс. руб. и лишение прав за езду в пьяном виде с ребенком в салоне машины,.

У подозреваемых в пьяном вождении предлагается отбирать машины до уплаты залога в размере штрафа 30 тыс. рублей

При этом, в новом проекте кодекса для водителей исключена такая мера наказания, как административный арест, но окончательное решение по этому вопросу еще не принято.