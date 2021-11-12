Антимонопольщики отменили торги на пассажирские перевозки по двум автобусным маршрутам в Соколе. Речь идет о маршруте № 5 «Автостанция – ул. 1-я Лентьевская – порт Сокол» и маршруте № 6 «Автостанция – м-р Шатенево - м-р Солдек – порт Сокол».

«Несмотря на то, что жалоба предпринимателя была признана необоснованной, антимонопольный орган признал администрацию Сокола нарушившей часть 2 статьи 17 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Данная норма Закона запрещает непредусмотренное федеральными законами или иными нормативными правовыми актами ограничение доступа к участию в торгах», - пояснили в ведомстве.

Решение было принято по результатам заявления, поступившего в УФАС от индивидуального предпринимателя.

Как было установлено, администрация Сокола в Положении о проведении торгов установила неправомерные основания для отказа в допуске субъектов предпринимательской деятельности к участию в торгах.

К примеру, было предусмотрено, что участники торгов могут не предоставлять документы, подтверждающие наличие опыта регулярных перевозок, обязательств по максимальному сроку эксплуатации транспорта, а также документов, подтверждающих наличие у предпринимателя транспортных средств, указанных в заявке.

Администрация Сокола обязана до 19 ноября аннулировать торги.