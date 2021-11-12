Уличные художники разрисуют «граффити» общественные пространства Вологды

Первый всероссийский фестиваль стрит-арта пройдет в Вологде в июне 2022 года. В нем примут участие уличные художники из Вологды, Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. Организаторами мероприятия выступают «ГОР.СОМ 35», - сообщает пресс – служба администрации города.

«Фестиваль граффити одним из событий, объединяющих участников из разных уголков России. Он поможет легализовать творчество наших вологодских художников и перенять опыт райтеров из других городов. Кстати, жители областной столицы могут принять участие в выборе его названия. В ходе фестиваля уличные художники оформят рисунками в стиле «граффити» порядка 10 общественных пространств, которые определят сами вологжане», - рассказала директор МЦ «ГОР.СОМ 35» Яна Филиппова.

Для своих работ райтеры смогут выбрать одну из трех тем: «Вологда 1147», «Вологда 2022» и «Вологда 3047». Творчество уличных художников будут оценивать профессионалы со всей России.

Граффити является одной из номинаций фестиваля уличных видов спорта «Дыхание улиц». Также в этом году начал работу муниципальный проект «Школа стрит-арта», идея которого предложена самими вологжанами. Он направлен на самовыражение и реализацию творческого потенциала подростков. Сейчас в команде Школы больше 10 уличных художников, которые преподают искусство граффити всем желающим.