Пьяный череповчанин хулиганил в супермаркете на улице Горького

12.11.2021 [Происшествия]

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали пьяного мужчину, который устроил скандал в супермаркете на улице Горького.

«Гражданин стал приставать с разговорами к другим посетителям, а затем стал оскорблять всех окружающих, выражаться грубой нецензурной бранью и мешать работе персонала», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области

Задержанный, которым оказался 33-летний череповчанин, пояснил, что выпил и просто хотел с кем-нибудь пообщаться. Его передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Тэги: хулиган, супермаркет, Росгвардия

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