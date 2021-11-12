Пьяный череповчанин хулиганил в супермаркете на улице Горького

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали пьяного мужчину, который устроил скандал в супермаркете на улице Горького.
«Гражданин стал приставать с разговорами к другим посетителям, а затем стал оскорблять всех окружающих, выражаться грубой нецензурной бранью и мешать работе персонала», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области
Задержанный, которым оказался 33-летний череповчанин, пояснил, что выпил и просто хотел с кем-нибудь пообщаться. Его передали полицейским для дальнейшего разбирательства.