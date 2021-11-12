В Вологде украли два монитора из здания администрации Вологодского района

В Вологде полицейские раскрыли кражу компьютерных мониторов из административного здания на улице Козлёнской. По данным GorodVO, речь идёт об администрации Вологодского района.

Инцидент произошёл в ночь на 12 ноября 2021 года. Сумма ущерба составила 14 тысяч рублей. Подозреваемого, которым оказался ранее судимый 63-летний вологжанин, задержали.

«Мужчина пояснил, что ночью, путем отжатия окна, проник в одно из административных зданий на ул. Козленской в поисках ценного имущества. Проникнув внутрь, злоумышленник похитил два компьютерных монитора, которые позже продал случайному прохожему за 1500 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.