В Вологде украли два монитора из здания администрации Вологодского района

12.11.2021 [Происшествия]

В Вологде полицейские раскрыли кражу компьютерных мониторов из административного здания на улице Козлёнской. По данным GorodVO, речь идёт об администрации Вологодского района.

Инцидент произошёл в ночь на 12 ноября 2021 года.  Сумма ущерба составила 14 тысяч рублей. Подозреваемого, которым оказался ранее судимый 63-летний вологжанин, задержали.

«Мужчина пояснил, что ночью, путем отжатия окна, проник в одно из административных зданий на ул. Козленской в поисках ценного имущества. Проникнув внутрь, злоумышленник похитил два компьютерных монитора, которые позже продал случайному прохожему за 1500 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

Тэги: кража

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