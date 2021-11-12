Экскурсия, посвящённая старинным крепостям, пройдёт в Вологде 14 ноября

Пешеходная интерактивная экскурсия «Фортификация» состоится в Вологде 14 ноября.

Экскурсовод Елена Смиренникова расскажет, кто и когда на самом деле основал Вологду; чем связан с Вологдой французский король Людовик XIV; где изначально находилась вологодская крепость и куда она пропала.

Участники также узнают, как жили люди в средневековой крепости в Вологде, какими способами они защищались от нападения неприятелей, а также какие орудия, в свою очередь, использовали их противники, и много-много других интересных исторических фактов, которые удалось выяснить учёным-археологам в ходе раскопок в Вологде.

Начало мероприятия в ближайшее воскресенье, 14 ноября, в 13:00. Продолжительность: 2,5 часа.

Записаться можно через личные сообщения Елене на её страничке в социальной сети.

