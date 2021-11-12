В Череповце в ходе ремонта теплотрассы грузовая техника испортила новый сквер на бульваре Доменщиков

В Череповце по междомовой территории в Индустриальном парке, которую летом привели в порядок, прошлась грузовая техника.

Летом здесь благоустроили сквер, сделали дорожки, посадили газоны. Но недавно местные жители обнаружили, что кто-то портит всю красоту колесами большегрузов.

Для строительной техники, которая приводила сквер в порядок, был сделан отдельный проезд через ремонтируемую теплотрассу вдоль бульвара. Ей подрядчик, благоустраивающий сквер, и пользовался. Но рядом шел также ремонт теплотрассы. Люди, задействованные в нем, почему-то стали пользоваться новым тротуаром вместо проезда. В итоге была помята часть газона с высаженными деревьями и кустами.

«Недели три назад, когда происходил вывоз строительных материалов, работники почему-то решили, что можно воспользоваться новым асфальтом, и проехались по высаженным кустам. Никакой культуры проведения работ. Это полный беспредел. Я даже слов не нахожу, почему это происходит», — комментирует ситуацию депутат Череповецкой городской Думы Анна Леонова.

Как пишет издание Gorodche, к ответу призвали генерального подрядчика ремонтных работ на теплотрассе, представителя «Газпром теплоэнерго Вологда». Однако, ремонт производили не они, а нанятый ими подрядчик из Санкт-Петербурга, который работает в городе первый раз и, кроме смятого газона в новом сквере, срывает сроки по благоустройству перекопанной территории на бульваре Доменщиков. Все должно быть сделано до 18 ноября, после чего субподрядчик из Петербурга обязан будет восстановить разрушенную часть сквера. Однако, по мнению представителя «Газпром теплоэнерго Вологда», существуют большие опасения, что они не успеют. Объем работ слишком большой. Почему таких работников не отстранили?

«Они выиграли тендер и должны работать», — ответил на вопрос депутата представитель генерального подрядчика.

Кроме сквера, из-за неаккуратной работы техники пострадали и деревья вдоль бульвара.