Жительница Череповца забыла грудного ребенка в поликлинике

В Череповце молодая мама забыла своего грудного ребенка на пеленальном столике в детской поликлинике горбольницы на Парковой. Все случилось 10 ноября. Ребенка обнаружили посетители медучреждения и сообщили в полицию. Однако, мама ребенка появилась еще до приезда правоохранительных органов.

«Они хотели прикрепиться. Мама узнала всю информацию в регистратуре и ушла. Когда женщина поняла, что в коляске никого нет — в панике вернулась, прошло минут 15. Все документы на ребенка у нее были. Мы передали информацию по месту жительства. Патронажная медсестра и социальные службы выйдут к ним обязательно. Семья не без внимания», — рассказала cherinfo заведующая детской поликлиникой Наталья Найдёнышева.

Психолог Юлия Кондратевич, говоря, о послеродовом состоянии женщин, выделяет послеродовую усталость, депрессию и психоз. К усталости молодых мам приводят тяжелые роды, физическое истощение, недосып. Нехватка опыта, поддержки и беспокойство так же сказывается на самочувствии. У женщин может возникнуть рассеянность. Но, как правило, большинство женщин с этим справляются. Однако, по данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) до 20% рожениц страдают не просто усталостью, а послеродовой депрессией, которая может привести к более тяжелому состоянию. Когда мама перестает реагировать на ребенка, постоянно подавлена, страдает бессонницей, становится слишком раздражительной и гневной, часто плачет на протяжении длительного времени, прокручивает в голове негативные сценарии. В этом случае необходимо обратиться к специалисту.