Генпрокуратура потребовала ликвидации «Международного мемориала»

11.11.2021 [Общество]

Генеральная прокуратура обратилась в Верховный суд России с административным иском о ликвидации общественной организации «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество „Мемориал“»*. 

«11 ноября 2021 года около 16:30 мы получили от Верховного суда уведомление, что Генеральная прокуратура подала иск о ликвидации „Международного Мемориала“ за систематические нарушения законодательства об „иностранных агентах“ [речь идет о немаркировке материалов организации]. Судебное заседание состоится 25 ноября. Мы неоднократно заявляли, что закон изначально задуман как инструмент для расправы с независимыми организациями, и настаивали, что он должен быть отменен. Однако пока закон существует, мы вынуждены выполнять его требования. Мы считаем, что никаких законных оснований для ликвидации „Международного Мемориала“ нет», — пишет организация у себя на странице в Facebook.

На сайте «Мемориала» говорится, что, он не представляет собой организацию, это, скорее, движение, в основе которого лежат идеи восстановления исторической правды о массовых политических репрессиях в СССР и защиты прав человека в настоящем. Структуры «Мемориала» неоднократно штрафовали за отсутствие маркировки иностранного агента. На правозащитный центр «Мемориал» и на их руководителей Яна Рачинского и Александра Черкасова составили десятки протоколов. В сентябре 2020 года сумма штрафов превысила 5 млн рублей.

Заседание назначено на 25 ноября на 11:00.

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* «Мемориал» внесен Минюстом в реестр организаций, исполняющих функции иностранного агента

Тэги: иноагенты

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