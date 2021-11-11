Вологодские антимонопольщики нашли нарушения при проведении аукциона на строительство стадиона «Витязь»

В Вологде комиссия управления антимонопольной службы рассмотрела жалобу предпринимателя на нарушения в документации аукциона на строительство стадиона «Витязь». Заказчиком работ является одноимённая школа олимпийского резерва. Начальная цена контракта — 28 418 750 рублей.

Предприниматель указал, что в контракте не были применены типовые условия на выполнение работ по строительству, утверждённые министерством ЖКХ РФ.

«Кроме того, по мнению заявителя, заказчик неправомерно установил требование к составу второй части заявки в части предоставления информации об учредителях участника аукциона, а также неправомерно установил требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков учредителей участника аукциона», — сообщает пресс-служба ведомства

Все жалобы были сочтены обоснованными и заказчику предписали внести в документы правки.