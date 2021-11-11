Область планирует потратить 1 млрд рублей на поддержку бизнеса, пострадавшего от пандемии

11.11.2021 [Экономика]

Общий объем средств, которые пойдут на поддержку малого и среднего предпринимательства, может составить 1 миллиард рублей. Такую сумму озвучил первый заместитель губернатора Антон Кольцов.

Для МСП будут продлены действия налоговых мер поддержки, которые уже действуют или дополнительно вводятся на территории региона. К примеру, единый налог на вмененный доход, который применяли в 2020 году, планируется продлить на 2022 год.

«В случае принятия данного решения налоговая ставка составит 2% по системе доходы и 5% по системе доходы минус расходы. Действие смягченных условий, применение понижающих налоговых ставок для налогоплательщиков, осуществляющих стратегически значимые для экономики области виды деятельности в сферах промышленного производства, строительства и туризма будет 4% по проекту налогообложение и доходы и 10% по системе доходы минус расходы», — рассказал Кольцов.

Кроме того, для микропредприятий, по словам первого замгубернатора, предложили смягчить условия по сохранению количества сотрудников и уменьшить показатель с 90% до 60%. Это связано с тем, что для маленьких компаний это условие выполнить очень сложно.

Малому и среднему бизнесу предложат льготные займы с минимальным пороговым значением 500 тысяч рублей (раньше сумма составляла 1 млн рублей.

«Эта мера очень востребована. Практика 2020–2021 года показала, что объем бюджетных ассигнований был освоен за три месяца, — пояснил Кольцов. — Предлагаем Фонд ресурсной поддержки докапитализировать на 100 миллионов рублей для выдачи льготных займов сроком на 24 месяца под 1% годовых в первый год и под 3% годовых во второй год».

Такими займами смогут воспользоваться предприятия общепита, фитнес-клубы, бассейны, организации допобразования детей и другие субъекты малого и среднего предпринимательства.

Тэги: коронавирус, поддержка бизнеса

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