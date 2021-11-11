В Череповце ищут пострадавших от действий подозреваемой в серии краж из квартир пенсионеров

11.11.2021 [Происшествия]

В Череповце полицейские ищут пострадавших от действий 40-летней женщины, подозреваемой в серии краж из квартир пенсионеров. Её задержали в начале октября 2021 года.

«Правоохранители выяснили, что злоумышленница искала одиноких пожилых людей и под различными предлогами проникала в их квартиры. Как правило, женщина сообщала, что она является сотрудником социального обеспечения, либо ожидает хозяев из соседней квартиры, у которых планирует снимать жилье. Войдя в доверие, подозреваемая просила хозяев квартир об одолжении выпить стакан воды, и пока пенсионеры уходили на кухню, похищала их накопления», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Выяснилось также, что задержанная несколько лет назад приехала из Бабаево и официально нигде не работала. Установлена её причастность к совершению пяти преступлений. Предварительная сумма ущерба — больше 450 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Пострадавших просят позвонить по телефонам в Череповце: 67-11-11, 67-10-03, 67-14-01, или «02» либо «112».

Тэги: квартирная кража, обман пенсионеров
Фото пресс-службы областного УМВД

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