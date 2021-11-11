Гардеробщица из Вологды взяла восемь кредитов и отдала все деньги мошенникам

11.11.2021 [Происшествия]

61-летняя жительница Вологды, которая работает гардеробщицей, стала жертвой мошенников.

Она рассказала, что в течение месяца ей звонили якобы работники службы безопасности банка. Каждый раз они сообщали, что кто-то пытается оформить на её имя кредит.

«Желая обезопасить свои сбережения, вологжанка, по указанию звонивших, отправлялась в банк и оформляла кредит, а после переводила все на счета мошенников. Всего в течение месяца потерпевшая оформила 8 кредитов в различных банках на общую сумму 1 124 383 рубля», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Аналогичным способом злоумышленники выманили 266 тысяч рублей у 72-летней вологжанки.

Тэги: дистанционное мошенничество, обман пенсионеров

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