Обновленный путепровод на улице Архангельской открыли в Череповце

В Череповце завершена реконструкция моста-путепровода через железнодорожные пути на улице Архангельской. По обновленной шестиполосной магистрали открыл движение губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Путепроводной развязке, которая находилась в неудовлетворительном состоянии, больше 30 лет. Провести реконструкцию сооружения решили в 2019 году на Градсовете вместе с жителями. На эти цели выделили более 250 миллионов рублей из областного и городского бюджетов.

«Мы понимали, что до ввода в эксплуатацию нового моста через реку Шексна нам необходимо привести в порядок подходы к нему. Ведь с августа 2022 года в городе металлургов и химиков существенно изменится транспортный поток. В 2018 году мы закончили ремонт Северного моста через реку Ягорба, сейчас практически заново построили путепровод», — отметил губернатор области Олег Кувшинников.

Протяженность путепровода составляет 126 метров, а ширина — 25 метров. Строители отремонтировали балки пролетного строения и опоры, укрепили конусы насыпей и сделали лестничные сходы. До конца года на путепроводе установят освещение. После открытия моста через Шексну в 2022 году обновленный путепровод соединит четыре района Череповца: Северный, Заягорбский, Зашекснинский и Индустриальный.

«Ремонт длился два года, и водителям приходилось терпеть некоторые неудобства. Однако теперь движение, уверен, вызовет только положительные эмоции», — рассказал мэр Череповца Вадим Германов.

Также глава региона дал старт движению по расширенному до шести полос Шекснинскому проспекту. Его сделали на протяжении чуть более километра от Октябрьского проспекта до улицы Рыбинской. Стоимость работ согласно контракту превысила 320 миллионов рублей.

«Сегодня мы видим пример комплексного подхода к решению проблемы транспортного сообщения. Во-первых, создается дублирующий маршрут высокой пропускной способности. Во-вторых, с вводом в работу Архангельского моста Череповец получит транспортное кольцо, которое позволит череповчанам без пробок добираться в разные концы города в объезд центральных улиц, — прокомментировал председатель Законодательного собрания области Андрей Луценко. — Это даст новый импульс к развитию всех районов города, особенно Зашекснинского».

Проработаны вопросы безопасности пешеходов и водителей. На Шекснинском проспекте установлены умные пешеходные переходы, сделаны места для разворотов и заезды во дворы.

Сейчас на Шекснинском проспекте продолжаются работы. Уже ведется первый этап строительства от улицы Рыбинской до Южного шоссе. Протяженность участка составляет 1,55 км. Строители планируют сделать его также в шестиполосном исполнении, провести работы на инженерных сетях, а также обустроить освещение. Работы завершат в августе 2022 года, синхронизировав ввод первого этапа строительства Шекснинского проспекта с вводом в эксплуатацию моста через реку Шексна.