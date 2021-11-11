Вологжанин не смог украсть три бутылки дорогого виски

В Вологде задержан 22-х летний мужчина, который пытался украсть три бутылки дорогого виски из супермаркета на улице Карла Маркса. В управлении Росгвардии уточнили, что происшествие случилось накануне около 22.30.

Молодой человек схватил с прилавка бутылки с виски и выбежал через кассу. Грабителя заметил охранник магазина и догнал его уже на улице. Между мужчинами завязалась потасовка. В это время подоспел наряд вневедомственной охраны.

Во время проверки личности задержанного выяснилось, что он уже находится в розыске по подозрению в мелком хищении.