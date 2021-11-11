Жительница Вологды утверждает, что ее муж погиб от рук сотрудника правоохранительных органов

Ночью со второго на третье ноября в Вологде в подъезде дома № 16а на улице Северной погиб мужчина. Его жена уверена, что к гибели могут быть причастны сотрудники правоохранительных органов.

По рассказам родственников погибшего, Александр Зубков вечером второго ноября пришел в дом, где жила его мать. Выйдя на лестничную площадку, где все курят, он столкнулся с соседом матери. Между мужчинами произошел конфликт, а затем началась драка.

«На подмогу» соседу прибежали еще около четырех мужчин. Сосед, который предположительно является действующим сотрудником правоохранительных органов, и эти неизвестные мужчины повалили Александра на пол. Мужчину избивали, душили, сидя сверху с силой давили коленями в область ключицы и грудины.

Все это происходило на глазах матери мужчины и его брата, которые просили драчунов остановиться.

Сам Александр сопротивляться мог только поначалу. Потом просто просил его отпустить, так как у него нет сил. Но мужчины не останавливались и били его до тех пор, пока он не перестал двигаться. К этому моменту приехала полиция и следователь следственного комитета.

Сотрудница следственного комитета изъяла телефон, на который снималось видео всего происходящего. Но потом почему-то стала отказываться принимать заявление от жены погибшего. Этот момент попал на камеру телефона.

На видео супруга погибшего спрашивает: «Я имею право написать заявление?». Сотрудник следственного комитета отвечает: «Смысл писать заявление? Смысл, я уже выехала сюда… Ваше заявление мне вообще не нужно».

«Таким образом, она лишила процессуального статуса официальную супругу погибшего. А без этого статуса супруга даже не могла бы знать, что происходит в рамках процессуальной проверки, какое решение принято, какие выводы сделал судебно-медицинский эксперт о причине смерти», — говорит юрист Роман Бритвин.

После смерти мужа его жена столкнулась с молчанием правоохранительных органов. До пятого ноября ее никто не вызывал, пока она самостоятельно не обратилась с заявлением в следственный отдел по городу Вологда СУ СК России по Вологодской области.

Родственники погибшего утверждают, что уголовное дело все еще не возбуждено. Участники драки не задержаны.

Newsvo обратился в следственный комитет с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию родственников о том, что в конфликте, в ходе которого умер мужчина, принимали участие сотрудники органов. Там эту информацию никак не прокомментировали.

«По версии следствия, вечером 02 ноября 2021 года после конфликта с супругой 33-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, полагая, что та вместе с ребенком ушла к родственникам, пришел в дом, расположенный на улице Северной в областном центре. Пребывая в повышенном эмоциональном состоянии, мужчина, нарушая общественный порядок, попытался взломать входную в квартиру дверь, в которой, по его мнению, могла находиться супруга. Несколько семей, проживающих в подъезде, попытались пресечь его противоправные действия, в том числе сопровождавшиеся причинением телесных повреждений окружающим. В ходе конфликта нарушитель общественного порядка был повален на пол жильцами дома. Приехавшие сотрудники полиции обнаружили его в бессознательном состоянии. К приезду на месте происшествия бригады врачей он скончался», — сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Вологодской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования поставлен на контроль руководителем управления.

Погибший мужчина — боевой офицер, прошедший с 2014 по 2019 годы службу в горячих точках. Имеет награды: «За боевые заслуги», «Знак отличия Спарта I степени», «Знак отличия Спарта II степени», «Полковой знак Спарта», «Знак Воин-интернационалист». Его друзья, которые вместе с ним воевали, характеризуют мужчину, как человека, который всегда готов прикрыть товарища в бою, даже ценой своей жизни.